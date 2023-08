Suomen maajoukkuepelaaja heitettiin ulos EM-kisoista – tästä valtavan pelikiellon aiheuttaneessa tapauksessa on kyse

Kurinpitopäätöksessä rikkeen kerrotaan sijoittuneen heinäkuun 11. päivään. Sveitsin Genevessä pelatussa joukkue-EM-kilpailussa Suomen poikien maajoukkueeseen kuulunut pelaaja on rikkonut golfin sääntöjä, eettistä ohjeistoa ja reilun pelin sääntöjä.

– Henkilö A on tiistaina 11. heinäkuuta pelatessaan väylää 6 harhautuneen avauslyönnin jälkeen etsinyt palloaan tuloksetta karheikosta. Samassa ryhmässä pelannut pelaaja oli nähnyt A:n asettaneen uuden pallon peliin esittäen, että se oli hänen tiiltä pelaamansa alkuperäinen pallo, liiton päätöksessä kerrotaan.

– A:n menettely on vakavimpia sääntörikkomuksia mitä golfissa voidaan tehdä. Kyse ei ole ollut ainoastaan A:n oman tuloksen manipuloinnista, vaan myös Suomen maajoukkueen tuloksen manipuloinnista, päätöksessä sanotaan.