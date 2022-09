Suomen Lontoon suurlähettiläs: Britannian tuki Suomelle jatkuu myös Liz Trussin kaudella – "Voimme laskea sen varaan"

– Suomen Nato-jäsenyyden käsittely Britannian parlamentissa oli harvinaisen yksimielinen. Voimme laskea sen varaan, että Britannian tuki Suomelle ja Ruotsille on vahva, Siukosaari sanoo.

Siukosaari uskoo, että Britannian rooli ja näkyvyys Naton pohjoisilla alueilla tulee olemaan tulevaisuudessa merkittävä. Britannia on hänen mukaansa kiinnostunut yhteistyöstä Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa.

Sotilaallinen tuki Ukrainalle jatkuu todennäköisesti merkittävänä

Ukrainan sodan aikana Britannia on antanut paljon aseellista tukea Ukrainaan ja jakanut myös tiedustelutietojaan. Siukosaari uskoo Britannian jatkavan myös Ukrainan sotilaallista tukemista Trussin hallituksen kaudella. Truss on jo ulkoministerinä antanut vahvan tukensa Ukrainalle ja Venäjän vastaisille pakotteille. Ukrainan sotilaallisella tukemisella on kansalaisten laaja tuki.