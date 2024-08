Entinen SM-liigapelaaja porskuttaa ulkomailla – "Heti kaksi mestaruutta peräkkäin"

Tirkkonen valmentaa Tychyssä

IMAGO/Newspix/ All Over Press

IMAGO/Newspix/ All Over Press

– Puolalaisia joukkueessa on 11 ja he kaikki puhuvat englantia. Valmennuskieli on englanti. Joskus kopissa tulee muilta mukavasti kuittailua, kun me suomalaiset puhumme keskenämme. Joukkuehenki on hyvä, Monto taustoittaa.