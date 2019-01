Suomen kuuluisinta kolmoismurhaajaa ei vangittu – tuoreimmat varkausepäilyt eivät riittäneet viemään telkien taa

Bergenströmillä on pitkä rikoshistoria, joista tunnetuin on kuitenkin 1980-luvulla Ruotsissa tapahtunut perheen kolmoismurha. Vapauduttuaan hän on syyllistynyt lievempiin rikoksiin, ja pakoillut poliisia. Muutaman vuoden takainen pakoreissu oli Ruotsissa etusivun uutinen.



Otsikkoa muutettu 25.1. kello 10.48: Kyse on vasta varkausepäilyistä, ei varkauksista.