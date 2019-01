Suomen konsulipalvelut käsittelivät viime vuonna 572 kuolemantapausta

Ministeriön mukaan yleisimmin apua tarvitaan, kun passi on vanhentunut tai kadonnut tai yhteydenottajalla on jokin muu matkustusasiankirjoja koskeva ongelma. Uusia passeja myönnettiin viime vuonna edustustoissa lähes 18 000, mikä on hieman vähemmän kuin edellisvuonna. Henkilökortteja niissä myönnettiin noin 1 800.