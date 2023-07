Nämä kohumaalit johtivat maalivahdin välittömiin potkuihin – hämmentävien tapahtumien selvitys käynnissä: "Veikkaukselta on saatu tietoja"

Palloliiton kilpailutoiminnan johtajan Pekka Soinin mukaan "tapaus on noteerattu ja asiaa selvitetään".

– Tällä hetkellä ei ole mitään tietoa vilpistä, mutta Palloliitossa käydään nyt läpi normaalit integriteettiasioihin liittyvät selvitykset. Jos on aihetta johonkin, niin sitten on, mutta tällä hetkellä ei ole tietoa vilpistä. Tämä on kuitenkin syytä selvittää, Soini selvittää.