Suomen ja Tanskan pääministerit kiirehtivät Euroopan puolustusteollisuuden vahvistamista

Suomen pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja Tanskan pääministeri Mette Frederiksen kiirehtivät Ukrainan aseavun kasvattamista ja Euroopan puolustusteollisuuden vahvistamista, kun he tapasivat maanantaina Kööpenhaminassa.



– Keskustelumme osoitti jälleen, miten samoilla linjoilla maamme ovat. Me molemmat alleviivasimme, että Ukrainalle on toimitettava lisää aseistusta ja nopeasti. Pidämme molemmat myös erittäin tärkeänä, että Euroopan puolustusteollisuutta vahvistetaan ja ammustuotantoa nopeutetaan, Orpo sanoi pääministerien tiedotustilaisuudessa valtioneuvoston tiedotteen mukaan.



Esillä tapaamisessa oli myös Itämeren alueen turvallisuus ja pohjoismainen puolustus- ja turvallisuusyhteistyö.



– Suomen ja Tanskan yhteistyö on erittäin tärkeää, kun varaudumme erilaisiin skenaarioihin ja vahvistamme resilienssiämme. Tämä koskee erityisesti syvempää yhteistyötä huoltovarmuuden varmistamisessa ja kriittisen infrastruktuurin turvaamisessa, Orpo totesi.



Pääministerit keskustelivat myös ajankohtaisista EU-kysymyksistä, kuten seuraavan Euroopan komission ohjelmasta ja Tanskan heinäkuussa 2025 alkavan EU-puheenjohtajuuskauden teemoista.



Tapaamisensa jälkeen pääministerit avasivat Suomen suurlähetystön uudistetut tilat kaksi vuotta kestäneen remontin jälkeen.