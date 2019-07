Suomen EU-puheenjohtajakausi täydessä vauhdissa – näin komission ja kilpailukykyministerien vierailu vaikuttaa Helsingin liikenteeseen

EU-komissiolla on tapana vierailla puheenjohtajamaassa heti kauden alkumetreillä. Komissaarit tapaavat tänään Suomen hallitusta Säätytalolla. Ohjelmassa ovat myös presidentti Sauli Niinistön isännöimä lounas Presidentinlinnassa ja vierailu eduskunnassa.

Junckerin komission kausi lähestyy loppuaan, ja uudeksi komission puheenjohtajaksi on nousemassa saksalainen Ursula von der Leyen. Lähiviikkoina jännitetään, hyväksyykö parlamentti EU-maiden ehdokkaan komission puheenjohtajaksi. Von der Leyen tarvitsee taakseen puolet mepeistä.

Komission puheenjohtaja valitsee komissaarit kesän aikana. Suomen komissaariehdokas on Jutta Urpilainen (sd.).

Kilpailukykyministerit pohtivat sisämarkkinoita

– Euroopan on tuettava tutkimuksen ja innovaatioiden tarjoamia mahdollisuuksia ilmastoneutraalin talouden saavuttamiseksi ja nostettava Euroopan teollisuuden kilpailukyky seuraavalle tasolle, Kulmuni sanoi kokouksessa tiedotteen mukaan.

Näin kokous vaikuttaa liikenteeseen

Komission vierailu ja ministerikokous vaikuttavat merkittävästi Helsingin liikenteeseen vielä tänään. Finlandia-talon ympäristöä on eristetty ja joukkoliikenteessä on poikkeusjärjestelyjä. Kokousten päättyminen vaikuttaa liikenteeseen merkittävästi Helsingin ulosajoväyliltä Helsinki–Vantaan lentoasemalle. Liikenteeseen on luvassa viivästyksiä reitillä Mannerheimintie–Kehä I–Tuusulantie noin kello 8–19.