Kommentti: Taas särkyi paljon posliinia, kun EU-norsut rustasivat kompromissia, mutta nimitysruletti antoi myös uutta toivoa

NÄKÖKULMA1: Pelisilmän puutetta – ei niinkään demokratiavajetta



Suosituin nalkutuksen aihe EU:ssa on se, että lopulta aina pieni joukko ihmisiä kokoontuu suljettujen ovien taakse suhmuroimaan päätöksiä. Kabineteissa ei piitata vaalituloksista, ennakkolupauksista eikä varsinkaan "tavallisten eurooppalaisten" näkemyksistä.

Toki se osoitti, että hämärästi määriteltyjen menettelytapojen ja valtasuhteiden muodostama hauras himmeli jättää liikaa tilaa pelaajille. Ne voittavat, joilla on hyvä pelisilmä. Eivät välttämättä ne, joilla on tukevin mandaatti valitsijoilta.

Suurimmalle osalle eurooppalaisista demokraattisinta EU:ssa on Eurooppa-neuvosto huippukokouksineen. Siellä oman maan vaaleilla valittu johtaja pitää oman maan puolta. Nimenomaan neuvoston "sulle-mulle-taisteluissa" kysytään hyvää pelisilmää.

Parlamentissa nimityspakettia tietysti arvostellaan kitkerästi, mutta kiukuttelu on kyseenalaista.

Parlamentin uudet voimasuhteet ja kyvyttömyys muodostaa koalitioita aiheuttivat sen, että kärkiehdokkaista luovuttiin. Myös jäsenmaiden välisissä painoarvoissa on tapahtunut muutoksia, joiden vuoksi kompromissien pyöritteleminen oli poikkeuksellisen hankalaa.

NÄKÖKULMA2: Mahtimaiden moottori käy yskien



EU:ssa ei synny mitään, jos Ranska ja Saksa eivät pysty sopimaan asioista. Näin on ollut aina, eikä se muuksi muutu.

Akselia on arvosteltu ja arvostellaan. Siksi erityisesti Saksa ja tiettyyn rajaan asti myös Ranska ovat nimityksissä yrittäneet välttää ajamasta omia edustajiaan tärkeimmille paikoille.

Suurimman vastuu Merkelin ja Macronin kitkeristä väleistä kantaa Merkel. Hän ratsastaa poliittisella urallaan kohti auringonlaskua. Suvereeni asema on sulanut sekä kotimaassa että EU-kuvioissa.

Komission johtoon nostettiin Macronin ja Merkelin nokittelun tuloksena yllättäen Saksan edustaja, puolustusministeri Ursula von der Leyen. Hän on kaikista sisäpoliittisten vastustajien irvailuista huolimatta kansainvälisesti tunnettu, vahvatahtoinen ja vakaumuksellinen eurooppalainen.

Suurimman maan edustajana von der Leyenilla on hyvät lähtökohdat puolustaa EU:n etuja Venäjän, Kiinan ja USA:n puristuksessa.

Sama koskee EKP:n johtoon nostettavaa kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n ranskalaista pääjohtajaa Christine Lagardea. Hän on finanssimaailman kosmopoliitti supertähti, joka voi lisätä euron iskukykyä ja painoarvoa markkinoilla.

NÄKÖKULMA3: Naiset avainasemissa on voitto kaikille



Christine Lagardessa ja Ursula von der Leyenissa on hyvää sekä heidän kansallisuutensa, että vähintään yhtä paljon heidän sukupuolensa.

Kumpaakaan naista ei voi ansioiden puolesta ohittaa ”kiintiövalintoina”. Se on voitto kaikille EU-maille ja unionin hauraalle päätöksentekohimmelille. Vaikka lähtökohdat valinnoille olivat uudenlaiset ja poikkeuksellisen haastavat, yhdestä tärkeästä periaatteesta, sukupuolten välisestä tasapuolisuudesta, pidettiin kiinni.

Irvokkainta on, että liittokansleri Merkelin räätälöimässä ensimmäisessä kompromissimallissa, joka rakennettiin demari Timmermansin varaan, nimenomaan naisten edustus näytti kehnommalta.

NÄKÖKULMA4: Myytti Suomesta EU:n "ytimessä"



Suomalaista EU-keskustelua hallitsi jäsenyyden alkuvuosina se, olemmeko me unionin ytimessä vai emme.

Nyt asia on nostettu uudelleen pöydälle. Antti Rinteen (sd.) johtama hallitus kuulemma pyrkii taas ytimeen.

Kovin selväksi ei tullut taannoin eikä ole tullut nyt, mikä tuo ydin lopulta on, olemmeko me todella olleet siellä joskus, onko meidät heitetty sieltä ulos vai olemmeko hypänneet itse? Ja jos on tai olemme, niin mistä syystä?