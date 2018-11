Suomen ainoa haulitorni peruskorjataan Tampereella

Peruskorjausta suunniteltaessa tehtiin haulitornin erikoistarkastus. Siinä havaittiin, että tornin kaikissa teräsosissa oli useissa kohdissa vuoden 1918 sisällissodan sekä talvi- ja jatkosodan aikaisia luodin tai räjähteiden sirpaleiden aiheuttamia jälkiä. Korjausta suunniteltaessa on oltu yhteydessä Pirkanmaan maakuntamuseoon.

Suomen ainoa haulitorni

Pispalan 55 metriä korkea haulitorni on Suomen ainoa jäljellä oleva haulien valmistuksessa käytetty torni. Lisäksi se on yksi harvoja jäljellä olevia teräksestä valmistettuja haulitorneja maailmassa. Vuonna 1908 valmistunut Pispalan haulitorni on saksalaista tuotantoa.