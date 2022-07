Suomelle ykkössija Euroopan unionin digitalisaatiovertailussa – "Yritysten digitalisaatiokehitys on tärkeää unionin kilpailukyvyn turvaamiseksi"

Suomen vahvuuksina on mainittu erityisesti kattavat digitaaliset perustaidot sekä pitkät perinteet tieto- ja kyberturvallisuusvalmiudessa. Suomessa viranomaisilla on tiedotteen mukaan selkeät roolit ja tehtävänjako kyberuhkien torjunnan alalla.

– Suomen kärkisija kertoo, että meillä on digitalisaation edistämisessä tehty paljon asioita oikein. Jo saavutettu menestys on kuitenkin vain lähtökohta tulevalle tekemiselle ja Suomen tulee määrätietoisesti jatkaa kunnianhimoista digi- ja teknologiapolitiikkaa, sanoo julkisen hallinnon digitalisaatiosta vastaava kuntaministeri Sirpa Paatero tiedotteessa.

Suomi ollut jo useita vuosia vertailun kärkisijoilla

Euroopan komission vuotuinen digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi (DESI) kuvaa kunkin EU-maan digitaalista toimintakykyä ja sen kehitystä. DESI-vertailussa maksimipistemäärä on 100. Suomen pistemäärä on tänä vuonna 69,6. EU-maiden keskiarvo on 52,3. Suomi on ollut jo useita vuosia vertailun kärkisijoilla.