Suomelle tehtiin EU-pila: Äärimmäisen loukkaava temppu, ellei kyse olisi brittien omintakeisesta huumorista

Britit ovat kiinnittäneet huomiota Suomen krääsättömään linjaukseen. Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo on julkaissut aiheeseen liittyvän kuvan erikoisesta tempauksesta. Britit ovat nimittäin palauttaneet Suomen aiemmalta puheenjohtajakaudelta saaneensa Suomi-kravatin - käyttämättömänä ja edelleen paketissaan.

Normaalisti lahjan palauttamista voisi pitää hyvin loukkaavana tekona, mutta kyseisessä tapauksessa huumori on ilmeistä. Samalla se on hyvä muistutus siitä, että PR-krääsälle harvoin on todellista käyttöä.