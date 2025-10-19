Ranska näytti sunnuntaina Suomen naisten maajoukkueelle mallia käsipallon EM-karsinnoissa. Maailmanmestari Ranska otti Vantaalla ylivoimaisen 32–15-voiton.

Karsintalohkossa 1 pelaavan Suomen paras maalintekijä oli seitsemän kertaa osunut Emma Aarnio. Maalimäärä oli kentän korkein, sillä Ranskan tehot jakautuivat tasaisemmin. Vierasjoukkueesta neljään maaliin ylsivät Alicia Toublanc, Grace Zaadi Deuna ja Nina Dury.

Suomi aloitti hyvin, ja tilanne oli ensimmäisellä puoliajalla 5–7. Ranska nykäisi tämän jälkeen puoliaikajohdoksi 14–7.

Suomi on hävinnyt molemmat karsintaottelunsa. Viime keskiviikkona Kroatia kaatoi karsinta-avauksessa kotikentällään Suomen 25–17.

Suomi jatkaa EM-karsintapelejään ensi vuoden maaliskuussa Kosovoa vastaan.