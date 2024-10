Suomeen tuli päivässä 700 000 valkoposkihanhea – ja pian sen jälkeen satoja tuhansia lisää

Eilen Barentsinmereltä saapuneiden hanhien lisäksi Suomessa levähtäneitä hanhia lähti suurin joukoin kohti talvialueitaan Luoteis-Eurooppaan.



Valkoposkihanhien muutto on ollut tänä syksynä varsin poikkeuksellinen myöhäisyyden ja nopeuden takia, ely-keskus kertoo.



Gps-lähetinhanhien mukaan lähes koko Barentsinmeren populaatio on muuttanut Suomen kautta. Suomessa hanhet ovat siirtyneet Pohjois-Karjalan pelloilta Kaakkois-Suomen pelloille. Arviolta neljäsosa valkoposkihanhikannasta on jo jatkanut matkaa Suomesta pois.