Suomeen saapuu yöllä talvimyrsky – voi aiheuttaa vaurioita

MTV Uutisten meteorologi Jenna Salminen kertoo, että tuulenpuuskat ovat voimistumassa laajalti huomiseksi. Pohjoisessa on ollut tuulista jo tänään alkuillasta asti ja ensimmäiset myrskylukemat mantereellakin on mitattu.

– Tunturissa on ollut voimakkaita myrskypuuskia ja paikoin myrskytuuliakin. Tämä ei ole ilmiönä poikkeavaa, koska korkeammassa maastossa tuuli on usein huomattavastikin voimakkaampaa. Alempana maastossa on ollut kovaa, voimakasta puuskaa.