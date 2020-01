Suomalaisyritysten epävarmuus brexitistä jatkunut jo 3,5 vuotta – sopimus yritetään runnoa 11 kuukaudessa: "Kalastus noussut yllättäen kärkiteemoihin"

EK:n johtava asiantuntija Janica Ylikarjula sanoi MTV:n Uutisaamussa, että 11 kuukautta on poikkeuksellisen lyhyt aika näin laajoille neuvotteluille.

– Vaikea kuvitella, että kovin kunnianhimoista ja kattavaa sopimusta saataisiin millään. Asioita on laajalla skaalalla liittyen kalastukseen, tulleihin, tiedonsiirtoon ja tutkimustyöhön.

Epävarmuus jatkuu vielä

Suomalaisyrityksissä on varauduttu Britannian EU-eroon vuodesta 2016, jolloin britit äänestivät eron puolesta kansanäänestyksessä.

– Pienille ja keskisuurille yrityksille tämä on ollut hankala prosessi. 3,5 vuodessa on tapahtunut paljon. Meidän on helppo tässä sanoa, että varautukaa kaikkiin vaihtoehtoihin, mutta se vaatii paljon osaamista ja resursseja.