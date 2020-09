Suomalaisten suosikeilla surkea tuotto – katso tappiollisimmat rahastot

Osakemarkkinoilla on koettu viime ajat kovia nousuja, mutta lukuisten suomalaisen rahastosäästäjien sijoituksia tämä ei ole lihottanut.

Siitä huolimatta niiden suosio pitää. Samaan aikaan parhaista Suomi-osakerahastoista on herunut vuodessa yli 30 prosentin tuotto ja passiivisista indeksirahastoista noin 15 prosenttia.

Viisi suosituinta on yhdistelmärahastoja

Perussyy huonoihin tuottoihin on, että lähes kaikki suosituimmat rahastot ovat pankkien aktiivisesti myymiä yhdistelmärahastoja.

Niiden idea on tarjota tuottoa pienemmällä riskillä. Ne sijoittavat sekä osake- että korkomarkkinoille, eivätkä hyödy täysimääräisesti osakkeiden hyvistä tuotoista. Tuottoja syövät myös korkeat kulut.

Viisi suosituinta rahastoa ovat kaikki yhdistelmärahastoja. Niillä on yhteensä puoli miljoonaa osuudenomistajaa.

25 suosituimman rahaston joukossa on 17 yhdistelmärahastoa. Suosituimmassa, eli OP-Maltillisessa, 12 kuukauden tuotto jää 1,6 prosenttiin ja vuoden alusta tuotto on 2,4 prosenttia pakkasella.

Nyt tuottoa ei ole pulskistanut edes se, että salkussa on Saksan valtion velkakirjojen ohessa Applen ja Amazonin kaltaisia kurssiraketteja. Rahasto sijoittaa perustilanteessa puolet varoista osakkeisiin ja puolet korkoihin.

Rahastoon on sijoittanut lähes 200 000 suomalaista, ja sen pääoma on kaksi miljardia euroa. Elokuussa sen nettomerkinnät kasvoivat. Vuoden alusta ne ovat 0,1 miljoonaa euroa miinuksella.

Surkeimmin on pärjännyt vähiten riskiä ottava OP-Varovainen, jonka vuoden ­tuotto on 0,5 prosenttia pakkasella. ­Kolmen viime vuoden aikana sen vuotuinen tuotto on jäänyt alle prosenttiin.