Suomalaisten liian pitkä hiljaisuus ja villapaita-look hämmensivät saksalaisia ja projekti tyssäsi kuin Thyssengroup – tällaisia hankaluuksia suomalaisten ja saksalaisten kaupankäynnissä esiintyy

Tämä päätös on Fellerin mukaan tuonut suurille suomalaisyrityksille mainehaittaa Saksassa.

– Siitä lähtien suomalaisilla isoilla yrityksillä on ollut Saksassa sellainen maine, että he saattavat olla heinäsirkkoja, jotka tulevat ja vievät, syövät kaiken pois ja jättävät raadot tilalle, Feller kuvailee.

Ympäristökeskustelun ja politiikan rooli aliarvioidaan

Saksalais-suomalaisen kaupankäynnin asiantuntija Feller muistuttaa, että Saksassa on yli 400 suomalaisyritystä, joilla menee hyvin.

Vuosien varrella ongelmiakin on kuitenkin esiintynyt.

Ensinnäkin suomalaiset saattavat aliarvioida Saksan poliittisen kentän vaikutuksen yritysmaailmaan. Toisaalta myöskään työntekijöiden asemaa ei välttämättä osata huomioida riittävästi. Saksassa työntekijöillä on tyypillisesti edustus yritysneuvostoissa, joilla on merkittävää valtaa yritysten sisällä.

Esimerkiksi käy suomalainen energiayhtiö Fortum, joka on joutunut Saksassa hiilivoimakohun keskiöön. Saksalaisyritys Uniper on käynnistämässä uutta kivihiilivoimalaa Länsi-Saksassa, ja Fortum on puolestaan Uniperin suurin omistaja.