Suomalaistaituri vapautui pelaajamarkkinoille

Julius Junttila
Julius Junttila ei saanut sopimusta Kladnon riveihin.Tomi Natri /All Over Press
Julkaistu 45 minuuttia sitten
Riku Hellanto

Suomalaishyökkääjä Julius Junttila on vapautunut pelaajamarkkinoille.

Junttila solmi elokuussa try out -sopimuksen Tshekin pääsarjassa pelaavan Kladnon kanssa. Tshekkiseura tiedotti torstaina, ettei koeaika johtanut tällä kertaa sopimukseen.

34-vuotias taitohyökkääjä pelasi viime kaudella Tshekin liigassa Mlada Boleslavin riveissä. Hän teki 49 ottelussa 28 pistettä.

Junttila on pelannut uransa aikana myös KHL:ssä ja SHL:ssä. SM-liigassa hän on pelannut 503 ottelua tehden 315 pistettä. SM-liigapelaajat äänestivät Junttilan sarjan parhaaksi pelaajaksi kaudella 2017-18.

Junttila on voittanut Kärppien paidassa kolme Suomen mestaruutta.

