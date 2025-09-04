Suomalaistaituri vapautui pelaajamarkkinoille

Suomalaishyökkääjä Julius Junttila on vapautunut pelaajamarkkinoille.
Junttila solmi elokuussa try out -sopimuksen Tshekin pääsarjassa pelaavan Kladnon kanssa. Tshekkiseura tiedotti torstaina, ettei koeaika johtanut tällä kertaa sopimukseen.
34-vuotias taitohyökkääjä pelasi viime kaudella Tshekin liigassa Mlada Boleslavin riveissä. Hän teki 49 ottelussa 28 pistettä.
Junttila on pelannut uransa aikana myös KHL:ssä ja SHL:ssä. SM-liigassa hän on pelannut 503 ottelua tehden 315 pistettä. SM-liigapelaajat äänestivät Junttilan sarjan parhaaksi pelaajaksi kaudella 2017-18.
Junttila on voittanut Kärppien paidassa kolme Suomen mestaruutta.