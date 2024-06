Suomalaistähdeltä mieletön kiri voittoon Turussa: "Tuntuu, että on superihminen"

– Tuntuu, että on superihminen. Kaikki, mitä yrittää, onnistuu.

Turku Openin ykköstila toi Anttilalle 7 800 euroa. Hän on tienannut huippukaudellaan jo noin 50 000 euroa palkintorahaa.

– Totta kai raha on kivaa, mutta tämä laji on intohimoni. Kiva, jos siitä saa korvausta. Yleensä olen pelannut paremmin loppukaudesta, joten tämä on vähän uutta.