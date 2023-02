Suomalaista NHL-tähteä huhuillaan muualle Columbuksesta – "Johto tekee mitä haluaa"

NHL-jääkiekkoliigan Columbus Blue Jacketsin suomalaismaalivahti Joonas Korpisaloa on viime vuosina huhuiltu muualle seurasta, jota hän on edustanut koko kaudella 2015–16 alkaneen NHL-uransa ajan. Kun NHL:n tämän kauden siirtoraja on pikkuhiljaa lähestymässä, Korpisalon, 28, nimi on jälleen pulpahtanut esiin siirtospekulaatioissa.