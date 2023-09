Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Suomalainen pisti pystyyn melkoisen näytöksen, sillä Pajarin kaula ruotsalaiseen Skoda-tallikaveri Oliver Solbergiin on ennen lauantaita jo 13,3 sekuntia.

– Niin kuin puhuttiin aikaisemmin, niin marginaalit on tosi pieniä. Kyllä siellä varmaan jotain tilanteita tulee jokaiselle. Mutta joo, ihan hyvä tilanne, Pajari sanoi.

– No joo, se on ihan hyvä kysymys. Ei nyt tässä vaiheessa voi oikein vielä muuta miettiä. Oliver on siinä niin lähellä, että jos sen haluaa pitää takana, niin joutuu ajamaan ihan täysiä kyllä, Pajari sanoi.