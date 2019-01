Muovipullot historiaan? Suomalaiskeksijä kehitti kaikille juomille soveltuvan pahvipullon – vakuuttaa kestävän käyttöä jopa vuosia

– Idea lähti siitä mediakeskustelusta, että on pulloroskaa ja muoviroskaa ylipäätänsä, että se on paha asia ja sitä löytyy joka paikasta, kertoo pahvipullon keksijä, yrittäjä Kaj Pelamo Esbottle Oy: stä.

Nyt valmiina on pahvipullo, joka kestää myös hiilihapollisia juomia ja alkoholijuomia. Sisältä pullo on pinnoitettu kasvipohjaisella pinnoitteella ja pintakerrosta suojaa lakkapinta. Hankalinta oli saada pullosta paineenkestävä.

– Pinnoite ei tee siitä paineenkestävää vaan pullon rakenne ja pohjarakenne on se, mikä tekee siitä paineenkestävän, paljastaa Pelamo.

Sekä pahvipullo että sen rakenne on patentoitu.

Pahvipullojen sijaan myynnissä pahvipullokoneita

Sekä pullon rakenne että itse pullo on patentoitu. Käytön jälkeen pullon voi viedä pahvinkeräysastiaan. Vaikka pullo on hajoavaa materiaalia, keksijä vakuuttaa sen kestoiän olevan useita vuosia.

Toisesta päästä menee sisään pahvia ja toisesta päästä tulee ulos pahvikoriin valmiiksi pakattuja juomapulloja, joiden kylkiin on painettu myös etikettitekstit.

Pahvikorkkeja vielä kehitellään

Muovisiin juomapulloihin verrattuna pahvipullon valmistus on noin 30 prosenttia halvempaa. Toistaiseksi pulloissa on yksi kauneusvirhe: korkit ovat muovisia. Tavoitteena on saada pahvikorkki kehitettyä ensi vuoteen mennessä.