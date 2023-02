Suomalaiskaksikko ratkaisuroolissa NHL:n jättitapahtumassa – lähes 57 000 todisti Teuvo Teräväisen ja Jesperi Kotkaniemen tehoiltaa

Ulkoilmattelu pelattiin Pohjois-Carolinan Raleigh'ssa Carter-Finley-stadionilla, joka on osavaltion yliopiston stadion. Lämpömittari näytti kuutta plusastetta ottelun alkaessa, ja yleisöä oli loppuunmyydyssä katsomossa 56 961.



– Tätä on vaikea ylittää. Jo pelkästään ottelun odotus merkitsi paljon. Fanit olivat odottaneet tätä pitkään, ja he todella osoittivat sen tänä iltana. He suoriutuivat yhtä hyvin kuin me jäällä, joten oli hienoa että pystyimme antamaan heille palkinnon, maalivahti Frederik Andersen sanoi.



Jesperi Kotkaniemi teki ottelun avausmaalin Teuvo Teräväisen syötöstä runsaan kahden minuutin pelin jälkeen. Kotkaniemi on onnistunut maalinteossa kolmessa neljästä viime ottelusta. Teräväinen teki Carolinan neljännen maalin.