Suomalaisille lupaavia uutisia: "Kiivain hintojen nousu on nyt takanapäin"

– Lukujen valossa nähdään, että heinäkuussa inflaatio on hiukan kiihtynyt. Yksittäisinä kuukausina voi olla vaihtelua, mutta suunta on laskeva. Kaikkein kiivain hintojen nousu on nyt takanapäin, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen, Etlan, ennustepäällikkö Päivi Puonti.