Älä anna kahvin hinnan hämätä: Suomalaisilla on nyt varaa kuluttaa – epäröintiin kuitenkin hyvä syy

OP-ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen näkee vuoden 2025 näkymät monessakin mielessä positiivisena.

Maltillisen valoisat – näin voisi summata OP-ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskasen arvioita kuluttajien talouden näkymistä lähitulevaisuudessa. Muun muassa palkkoihin on tulossa korotuksia, ja eläkkeetkin ovat Heiskasen mukaan melko hyvällä mallilla.

– Palkansaajien tilanne on paranemassa, ja työllisyystilanne kohenemassa vuoden loppua kohti. Myös eläkkeensaajien tilanne on ihan kohtuullisella mallilla. Eläkkeet ovat kehittyneet viime vuosina myönteisesti. Kaikki nämä tekijät parantavat kulutusmahdollisuuksia, Heiskanen sanoo.

Ostovoima kasvaa OP-ryhmän arvion mukaan sekä tänä että ensi vuonna.

– Meidän arviomme ansiotason noususta on 3,5 prosentin luokkaa tämänhetkisillä palkankorotuksilla tälle vuodelle. Kun inflaatiomittarit ovat 1,5 ja 2 prosentin luokkaa, tarkoittaa se sitä, että palkansaajien reaalinen ostovoima kasvaa tänä ja ensi vuonna.

Toisaalta työttömien tulotilanne ei ole kohenemassa, mutta jonkinlaista valoa työttömyysrintamallakin on nähtävissä.

– Työttömyys on noussut, ja osalla ihmisistä tilanne on heikentynyt. Toisaalta talouskasvu on piristynyt, ja sen myötä myös työllisyystilanne alkaa kohentua, Heiskanen sanoo.

Korot laskussa, asuntomarkkinoilla piristymistä

Euriborit eli euroalueen rahamarkkinoiden viitekorot ovat laskeneet jo toista vuotta Euroopan keskuspankin korkopäätösten myötä.

Myös inflaatio eli kuluttajahintojen kallistuminen on hidastunut.

– Inflaatiokehitys on ollut hidasta, kun korot laskevat. Niillä joilla on velkaa, hyödyttää korkojen lasku selvästi taloutta, OP-ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen sanoo.

Asuntomarkkinoilla on odotettavissa piristymistä, kun korot ovat laskusuunnassa. 12 kuukauden euribor on Suomessa yleisin asuntolainan viitekorko.

– Luonnollisesti korot vaikuttavat siihen, miten valmiita ollaan hankkimaan asuntolainoja. Vilkastumista on jo nähtykin, Reijo Heiskanen sanoo.

Hän mainitsee positiivisena signaalina asuntomarkkinoilla myös sen, että rakentamisen alamäki on alkanut kääntyä pieneen nousuun.

Oliiviöljyn hinta pomppasi eniten – hintojen nousu kuitenkin maltillista

Moni on huomannut ruokakaupassa erityisesti kahvin ja suklaan hinnan nousun. Tilastokeskuksen hyödykekorissa suurin voittaja hintojen nousussa on kuitenkin oliiviöljy. Sen hinta nousi viime vuoden aikana jopa 38 prosenttia. Suklaan hinta nousi viime vuonna 9 prosenttia.

Ruokakorin ulkopuolella olivat alkuvuonna vuoden takaiseen verrattuna nousseet muun muassa yleisten sairaalamaksujen, kaukolämmön ja hoitovastikkeiden hinnat.

OP-ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskasen mukaan hintojen nousu on suomalaisen kuluttajan näkökulmasta kuitenkin maltillistunut, ja näkymä on maltillinen tästä eteenpäinkin.

Taloustilanne saattaa monella helpottaa myös, jos sähkön hinta laskee edelleen. Valtakunnallinen energiapalveluyhtiö Väre kirjoittaa nettisivuillaan, että etenkin keväälle 2025 odotetaan edullista sähkön hintaa.

Yleinen epävarmuus saa suomalaisen säästeliääksi

Positiivisista talouden merkeistä huolimatta maailmantilanne on kuitenkin äärimmäisen epävarma, ja se näkyy kuluttajien käytöksessä.

– Vaikka perustilanne on kohenemassa monin tavoin, voi olla, että tilanne koetaan niin epävarmaksi, että mieluummin laitetaan rahaa sukanvarteen. Tämä osaltaan heikentää talouden elpymistä ja syntymässä olevaa talouden myönteistä kierrettä, Reijo Heiskanen summaa.