Suomalaisia on jumissa Britanniassa, ja yhä useampi maa asettaa matkustuskieltoja koronavirusmuunnoksen takia – "Ei olisi aikaa odottaa kahta viikkoa"

Nivala kertoi aamulla, että he pohtivat lentävänsä Ruotsiin tiistaina. Tälle päivälle lentoja Ruotsiin ei Nivalan mukaan enää löydy, mutta huomiselle niitä on muutama.

"Ilman siirtymää tai varoitusaikaa"

Epävarmuus vaivaa

Vaihtoehdot vähenevät

Britanniaan jumiin jääneiden vaihtoehdot käyvät koko ajan vähäisemmiksi, sillä pitkä liuta maita on ilmoittanut lentokielloista. Matkustuskieltojen taustalla on Britanniassa havaittu uuden koronaviruksen muunnos. Britanniassa on kertynyt yhä enemmän todistusaineistoa siitä, että maassa esiintyvä uusi koronaviruksen muunnos on huomattavasti aiempia tartuttavampi.