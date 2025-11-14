Suomalaisampuja Marianne Palo jäi kirvelevästi pisteen päähän mitalista, kun kivääri- ja pistoolilajien MM-kilpailut jatkuivat Egyptin Kairossa pienoiskiväärin 50 metrin makuukilpailuilla.

Palo ampui naisten kilpailussa tuloksen 624,1 ja sijoittui neljänneksi. Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseuraa edustava Palo voitti heinäkuussa lajin EM-kultaa 625,1 pisteellä, ja MM-kilpailussa Tanskan Betina Petersen nappasi pronssin juuri vastaavalla pistelukemalla.

Palo myönsi, että neljännen sijan sulattelu vaatii aikaa.

– En tiedä, mitä pitäisi ajatella. Kun näin oman nimeni neljäntenä, tuli kirosanoja. Keli ei ollut helppo, sillä tuuli voimistui miesten kilpailusta meidän kilpailuumme lisää, Palo sanoi Ampumaurheiluliiton tiedotteessa.

Viivi Kemppi oli naisten kilpailussa 14:s pistein 621,5.

Aleksi Leppä sijoittui miesten kisassa seitsemänneksi tuloksella 626,9. MM-urakkaansa vielä 300 metrin kiväärilajeissa jatkava Leppä jäi perjantaina pronssista vain 1,1 pisteen päähän.