Suomalaishirmun tilastot enteilevät jopa täysosumaa Pariisissa: "Olen yksi niistä"

Partanen kuvaili virettään positiiviseksi kaksi päivää ennen suoritustaan tiistaina Pariisissa. Omasta mielestään hän on nostanut tasoaan viime kaudesta.

– Minulla on oikeastaan aina ollut niin, että mitä paremmin menee, niin sitä enemmän tulee nälkää, urallaan yhteensä 19 SM-mitalia ulkona ja sisällä saavuttanut Partanen kommentoi MTV Urheilulle.

Vuosina 2016-2019 Partasella, 32, oli arvokisoissa vaikeaa. Tuloksina oli peräkkäisinä vuosina kolme keskeytystä ja yksi diskaus. Sittemmin käyrä on lähtenyt jopa jyrkkään nousuun.

Pariisissa on ollut viime päivinä huima helle. Kävelykisa on uuvuttava suoritus, ja Partanen on tehnyt kaikkensa lämpösopeutumisen eteen.