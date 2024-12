Jasmin Kähärä vastasi lauantain parhaasta suomalaissuorituksesta maastohiihdon maailmancupissa Lillehammerissa. MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä piti Kähärän onnistumista erittäin positiivisena yllätyksenä.

Kähärä hiihti vapaan sprintissä seitsemänneksi, mikä on hänen uransa paras sijoitus maailmancupissa.

– Tänään oli kokonaisuudessaan hyvä päivä ja hyvän tuntuinen jalka, Kähärä sanoi Hiihtoliitolle.

Karsinnassa seitsemänneksi hiihtänyt Kähärä selvitti tiensä välierävaiheeseen, kun hän karkasi puolivälierässä Tshekin Katerina Janatovan kanssa ja oli eränsä toinen.

– Taktisesti meni just niin kuin olin ajatellut ja pääsin yllättävä helposti.

Välierässään Kähärä oli kolmas Ruotsin Johanna Hägströmin ja Norjan Julie Myhren jälkeen ja jäi aikavertailussa parin sekunnin päähän finaalipaikasta.

– Välierässä en sitten onnistunut taktisesti niin hyvin. Tuntui, että vielä paremmin olisi ollut jalkaa kuin alkuerissä, mutta vähän olin väärissä paikoissa. Toisaalta tuli loppu niin hyvin, että sain pari sijaa nostettua, niin se oli ihan positiivinen juttu. Sopivasti jätti nälkää.

Kisan voitti lopulta Ruotsin Jonna Sundling.

"Iso tasonnosto"

MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä totesi Kähärän hiihdon olleen "erittäin positiivinen yllätys". Kähärä joutui jättämään Rukan maailmancupin sprintin hiihtämättä sairastelun takia.

– Iso tasonnosto. Näkee, että harjoittelu on onnistunut hyvin, ja vaikka alkutalven kisat olivat vaikeuksien sävyttämiä niin sitten tuollainen nuori urheilija uskoo kuitenkin itseensä, eikä vaivu synkkyyteen. Olihan se häneltä, voi sanoa, että ihan maksimisuoritus, Isometsä tuumi.

Vuonna 2023 sprintin nuorten maailmanmestaruuden voittanut Kähärä kuuluu Isometsän papereissa suomalaishiihtäjiin, joilta voi tulevaisuudessa odottaa hyviä hiihtoja.

– Alkaa vastaamaan huutoon. Matkaa maailman kärkeen on jonkun verran, mutta suunta on oikea. Hän on just niitä hiihtäjiä, joilta tulevaisuudessa odotettaan paljon, kun he lähtevät kehittymään, ja hän on selkeästi lähtenyt, Isometsä sanoo.

– Kähärä alkaa olla sellainen hiihtäjä, joka alkaa varmaan olla välierissä pikkuhiljaa vakiokamaa ja sieltä ei ole kauhean pitkä matka enää. Tosin kovan työ takana ja viimeiset sekunnit ovat ne kaikkein vaikeimmat.