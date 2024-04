Suomalaiset juhlivat huimaa saavutusta – Susijengin tähti säkenöi ratkaisevassa finaalissa: "Olen kiitollinen"

Eurocupin voitto on merkittävä saavutus Iisalolle ja Jantuselle. Kilpailu on Euroopan koripalloilun toiseksi arvostetuin heti Euroliigan jälkeen.

Suomalaisista Eurocupin voittoa aiemmin on juhlinut vain Petteri Koponen .

Nousua kirkkaimpaan Euroopan eliittiin tekevän Paris Basketballin ruoriin pestattu Iisalo on antanut ensimmäisellä kaudellaan väkeviä näyttöjä valmennusosaamisestaan. Aiemmin tällä kaudella seura juhli Ranskan cupin voittoa.

– Aloitimme tämän projektin suurin tavoittein ja on uskomatonta, että ne toteutuvat tällä tavalla, kun olemme ensimmäistä vuotta mukana tässä kilpailussa. Tämä on vaatinut todella paljon työtä, omistautumista ja uhrauksia, mutta nyt kaikki ymmärtävät, että se oli sen arvoista. Se on urheilua parhaimmillaan, Iisalo sanoi kenttähaastattelussa.