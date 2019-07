Huikea suoritus: Tapio purjehti yksin maailman ympäri ilman nykyaikaista teknologiaa – salamatkustajat hidastivat matkaa kahdella kuukaudella

– Se on alun perin rakennettu vuonna 1965, mutta suomalainen venesuunnittelija Kamu Stroman suunnitteli rakenteet ja kaiken uusiksi, mies kertoo.

– Pohjanmaalla rakennettiin käytännössä kokonaan uusi vene toissa talvena. Se on pieni, kapea ja matala. Siellä on tarkoituksella vähän tilaa sisällä, koska se heiluu ja heittelehtii aallokossa. On turvallisempaa, että saa koko ajan tukea jostain.