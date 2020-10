Suomalaisen Pertin vene hälytettiin auttamaan laivaa Teneriffalla – kovassa aallokossa tuli vastaan täyteen ahdettu kapea puuvene täynnä pakolaisia

Ylen toimittaja Pertti Pesonen ja kuvaaja Ivar Heinmaa olivat perjantaina viimeistä päivää kuvaamassa Ylen Ulkolinja-dokumettia, kun he saivat Kanarian rannikkovartiostolta hätäkutsun. Lähistöllä olevan laivan pelättiin joutuneen merihätään.

– Meripelastuslaki sanoo, että tällaisessa tilanteessa on pakko lähteä katsomaan, mikä on hätänä. Ja niin me ajettiin kaasu pohjassa karmeassa myräkässä ja aallokossa paikalle.