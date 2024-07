Asiantuntijoilta karu arvio Englannin EM-pyristelystä – "Jossain vaiheessa kosahtaa"

Englanti–Sveitsi

– Sveitsi on hyvä joukkue, mutta Englannilla on edelleen potentiaalia. Niillä hyökkäyspään nimillä pitäisi kyllä saada asioita aikaan. Nyt oli lähtö jo todella lähellä ennen kuin Bellingham veti kanin hatustaan. Koko ajan odotamme, milloin Englanti puhkeaa kukkaan. Eipä sitä ole nyt tapahtunut. Miten se yhtäkkiä muuttuisi?

– Jos puhtaasti materiaalia katsoo, niin Englanti on suosikki, mutta minä kallistun Sveitsin puoleen, jos Englanti jatkaa siten, miten ovat pelanneet. Jossain vaiheessa se kosahtaa. Se oli nyt jo tosi lähellä ja nyt on astetta laadukkaampi porukka vastassa. Kun he ovat useamman pelin pelanneet alle oman potentiaalinsa, niin miten se muuttuisi nyt hirveästi?