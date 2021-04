Suomalaisasiantuntija Bidenin uudesta ilmastotavoitteesta: "Yhdysvallat lähtee takamatkalta, eli tavoite on ihan hyvä"

Yhdysvaltojen uutena tavoitteena on leikata kasvihuonekaasupäästöjä 50–52 prosenttia vuoden 2005 tasosta. Maan presidentti Joe Biden kertoi tavoitteesta maailman johtajille järjestämässään virtuaalisessa ilmastokokouksessa.

– USA:n osalta kun katsoo, miltä takamatkalta se lähtee, se on ihan hyvä tavoite. Maan päästöt ovat noin viisi gigatonnia eli 2,5 gigatonnia pois, laskee Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen.

Seuraavat kymmenen vuotta ratkaisevia

Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen alle kahteen asteen vaatii maailman hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 10 gigatonnilla vuoteen 2030 mennessä eli Yhdysvaltain ilmoittama vähennys on merkittävä.

– Oikeastaan seuraavat kymmenen vuotta ovat ratkaisevan tärkeitä. Nythän jo 127 maata on ilmoittanut, että niiden tavoite on olla hiilineutraaleja vuonna 2050, huomauttaa Ollikainen.

Suomi jäi ilman kutsua

Bidenin koollekutsumaan virtuaaliseen ilmastokokoukseen on kutsuttu 40 maan johtajat. Suomi ei ollut kutsuttujen listalla, vaikka hallituksen tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä kuuluu maailman kunnianhimoisimpiin.

Ruotsikin jäi rannalle, mutta Norja ja Tanska kutsuttiin mukaan. Ollikainen arvioi, että paikalle on haluttu kutsua sotilasliitto Natoon kuuluvia maita.

USA pyrkii ilmastojohtajaksi

– USA:n resurssit on huikeat myös kansainvälisen ilmastorahoituksen osalta. Kyllä USA:n mukaantulo oli ihan välttämätön ja näkemykseni on, että se on tärkein tekijä antamaan Kiinalle lisää pontta, arvioi Ollikainen.