Suomalaisjuoksija pinkoi ennätyksellään voittoon Lontoossa

Suomalaisista parempaan vitosen katujuoksuaikaan on pystynyt vain Annemari Kiekara ajalla 15.13.



Chydenius tavoitteli Lontoon kilpailusta rankingpisteitä EM-valintaa varten. Hän haluaisi juosta kesäkuussa Roomassa järjestettävissä kisoissa 10 000 ja 5 000 metriä, mutta varasuunnitelmana on puolimaraton.



Chydenius on käynyt talven aikana kahdesti vuoristoleirillä Etelä-Afrikan Dullstroomissa.



– Treenit ovat menneet hyvin, ja Lontoon juoksu oli tosi onnistunut, Chydenius kertoi Urheiluliiton tiedotteessa.



Chydenius edusti Suomea 2022 EM-kisoissa ja 2023 MM-kisoissa maratonilla.