Suomalainen Stanley Cup -voittaja saa ruotsalaisen joukkuekaverin ymmälleen

Florida Panthersissa kiekkoilevan ruotsalaisen NHL-puolustaja Gustav Forslingin on toisinaan vaikea ymmärtää Niko Mikkolaa.

Vaikka Niko Mikkola pelaa toista kauttaan Gustav Forslingin kanssa samassa seurassa, Florida Panthersissa, suomalaispakin puheet menevät edelleen aika ajoin ruotsalaiskollegalta ohi.

– Hän on todella hauska. Hänellä on suomalainen aksentti, mikä on hulvaton – en toisinaan tiedä, mitä hän sanoo, Forsling kertoi uutistoimisto AP:n mukaan.

– Hän kuitenkin palaa aina penkille sanomaan jotain, ja se on hulvatonta.

Kumpikin voitti viime kaudella Floridassa uransa ensimmäisen Stanley Cupin. Myös kapteeni Aleksander Barkovin, Eetu Luostarisen ja Anton Lundellin suomalaisedustama Panthers kuuluu taas vahvimpiin mestarisuosikkeihin, kun NHL:n pudotuspelit ovat vauhdissa.

0:51 Florida iski Carolinan kanveesiin – Aleksander Barkov viimeisteli tylyn näytöksen ylivoimalla (NHL.comin kuvaa).

Google-kääntäjä käytössä Dallasissa

Kovimpiin mestarikandidaatteihin lasketaan myös Dallas Stars, jossa on niin ikään vahva suomalaiskattaus: NHL:n pudotuspelien pistepörssiä johtava Mikko Rantanen, Roope Hintz ja Mikael Granlund hyökkäyksessä ja Miro Heiskanen sekä Esa Lindell puolustuksessa.

– He ovat ilmiömäisiä, Starsin kanadalaishyökkääjä Tyler Seguin kehui joukkueen sinivalkomiehiä.

– Sanoisin, että olemme luultavasti Finnish first (suomalaiset ensin) -joukkue nyt, hän veisteli.

Seguin valotti oppineensa suomeksi muutamia kirosanoja ja joitakin yksinkertaisia lauseita. Välillä hän ja joukkueen kanadalainen kapteeni Jamie Benn ihmettelevät kuitenkin, mistä puhutaan, jolloin Google-kääntäjälle tulee käyttöä.