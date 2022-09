Suomalainen sauna rakentui keskelle Yhdysvaltojen aavikkoa: "Melkein pari tuhatta ihmistä kävi löylyissä"

– Se on saanut mielettömän positiivisen vastaanoton. Melkein pari tuhatta ihmistä kävi suomalaisissa löylyissä, vaikka aavikolla oli hiki ja kuuma muutenkin. Se on ollut vaikuttavaa kansainvälisille vieraille, miten kaiken sen metelin, ledivalojen ja kakofonian keskellä yhtäkkiä on tämmöinen hyvin pelkistetty, kaunis, käsittelemätöntä puuta oleva rakennus, josta ei lähde ääntä ollenkaan, jossa vaan hikoillaan ja sielu, mieli ja ruumis puhdistuu.