Suomalainen Marita koki Kreikan tuhomyrskyt pienessä vuoristokylässä – rankkasateet jatkuvat jo neljättä päivää

Kreikassa Magnesian alueella on satanut vuorokauden sisällä 600–800 millimetriä vettä. Kreikan ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan sademäärä on suurempi kuin alueen koko vuoden sademäärä keskimäärin.

MTV Uutiset Live tavoitti Kreikan Portarian kylässä miehensä kanssa lomailevan suomalaisen Marita Karelloksen . Hän kertoo, että kylä on saanut osansa rankkasateista.

– Kylän pohjoispuoli on todella pahassa tilanteessa. Siellä parkkipaikalta autot ovat menneet mereen ja teitä on sortunut.

Karelloksen mukaan rankkasateet ovat jatkuneet alueella nyt neljättä päivää. Sen vuoksi on vaikea sanoa, missä kunnossa autotiet ovat.

– Nyt juuri sortui yksi silta Voloksen kaupungissa, joka on tuolla alhaalla. Me olemme täällä Portarian kylässä, joka on 650 metrin korkeudessa.