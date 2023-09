Toistakymmentä on ihmistä kuollut myrskyissä Kreikassa, Bulgariassa ja Turkissa

Kreikassa, Turkissa ja Bulgariassa yhteensä ainakin 14 ihmistä on kuollut myrskyissä, kertovat viranomaiset.



Erittäin kuumaa säätä ovat seuranneet kovat myrskyt, jotka ovat muuttaneet Turkin luoteisosassa teitä joiksi ja aiheuttaneet maastopaloista toipuvassa Kreikassa ennennäkemättömiä rankkasateita. Aiemmin uutisoitiin, että Kreikassa Magnesian alueella on satanut vuorokaudessa enemmän kuin yleensä vuoden aikana.



Myös Bulgariassa vuorokauden aikana kertynyt sademäärä on vastannut normaalisti kuukausien sateita. Viimeksi maassa on satanut näin rankasti vuonna 1994.