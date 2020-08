Suolistosyövät yleistyvät – nuorimmat sairastuneet ovat alle nelikymppisiä

Suolistosyöpä on yhteinen nimitys paksu- ja peräsuolen syöville.

Suolistosyöpä on usein aluksi täysin oireeton. Joillekin se voi aiheuttaa kuitenkin melko nopeasti muun muassa ripulia, ummetusta, vatsakipua tai vaihtelevaa suolentoimintaa.

Rantalan mukaan ongelmana on, että nämä oireet ovat hyvin yleisiä ja menevät myös helposti "herkkävatsaisuuden" piikkiin, mikä voi pitkittää hoitoon hakeutumista.

– Läheskään aina verenvuoto ei ole ulosteesta silmin nähden havaittavissa, ja joskus suolistosyövän ainoa oire on pitkään ja hiljalleen jatkuneesta verenvuodosta johtuva anemia, Hyöty huomauttaa.

Moni häpeilee yhä tähystystutkimusta

Hyödyn mukaan paksusuolen tähystys on tärkein menetelmä suolistosyövän toteamiseksi tai poissulkemiseksi. Tähystyksen yhteydessä otetaan havaituista muutoksista koepaloja ja voidaan myös poistaa polyyppeja, jotka voisivat ajan saatossa kehittyä syöpäkasvaimiksi.

"Seulonnan tulisi olla valtakunnallinen"

Rantalan mukaan suolistosyöpädiagnoosiin päästään valitettavan usein vasta, kun syöpäkasvain on ehtinyt kasvaa jo vuosia.

– Suolistosyövän seulonta on paras keino, jolla suolistosyövät olisi mahdollista löytää varhaisessa vaiheessa ja täysin oireettomilta henkilöiltä, mutta sitä tehdään tällä hetkellä Suomessa vain muutamassa kunnassa. Seulonnan tulisi ehdottomasti olla valtakunnallinen, Rantala painottaa.

Hyöty on samaa mieltä. Tampereella seulontaa on tehty vuodesta 2004, ja moni kasvain on löytynyt hyvänlaatuisena.