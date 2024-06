Samu Haber palasi The Voice of Germanyyn jo seitsemättä kertaa – korjasi tuomarin kielivirhettä

Vuonna 2022 lopettaneen Sunrise Avenue -yhtyeen keulahahmo Samu Haber paljastaa somessa palanneensa The Voice of Germany -ohjelman tuomariksi jo seitsemättä kertaa.

Soolouraansa jatkava Haber on istahtanut suositun lauluohjelman tuomaripenkeille vuosina 2013, 2014, 2016, 2017 sekä koronavuonna 2020.

– Jos olit studiossa aikaisempina Voice-kausina tai luit kirjani, saatat tietää, että Voice ei ole ollut aina helpoin pala kakkua minulle. Saksan kieli ei ole helpointa oppia, erityisesti, jos se pitää opetella nopeasti, mutta nyt jotain on tapahtunut minulle ja tuolle oudolle kielelle.

Mark Foster on saksalainen muusikko, joka on tuomaroi The Voicessa Haberin rinnalla.