Suloista kesää! 8-vuotias Lilli pisti pystyyn oman kanikahvilan: "Omppu varastaa aina Lunan ruuan"

– Me saimme kaneja ja ne olivat söpöjä, kahvilanpitäjä Lilli tiivistää.

Kanikahvilassa voi rapsuttaa ja syöttää pehmoisia pitkäkorvia sekä syödä kahvilan leipomuksia. Tarjoilu vaihtelee, mutta esimerkiksi porkkanakakkua ja leivonnaisia on tarjolla. Pihasta löytyy myös trampoliini, keinu ja muuta tekemistä lapsille.

Kaneille maistuvat kasvimaan antimet

Kaneilla on omat luonteenpiirteensä ja eläinkaverukset leikkivät keskenään. Lillin mukaan nälkäinen Omppu yrittää usein jekuttaa ujompaa Lunaa.

Kahvilaan voi varata vierailun Lillin Kanikahvilan Facebookista. Lillin äiti Mari Raninen kertoo kahvilan olevan auki omien aikataulujen mukaan arjen lomassa. Ensi viikolle on suunniteltu kolme päivää, jolloin paikalle pääsee tutustumaan.

Koronarajoitusten takia kahvilaan otetaan rajoitettu määrä vierailijoita kerralla. Vaikka paikka on auki vain toisinaan, Mari äiti on ollut tyytyväinen kahvilan menestykseen. Vierailijoita on tähän mennessä tullut Porista ja Tampereeltakin asti.