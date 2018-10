EU-komission ykköseksi pyrkivä Manfred Weber kehuu Alexander Stubbia – kiistää pelkäävänsä kielitaitoista ja mediaseksikästä haastajaansa

Weberin voiton tärkeimpiä takaajia ovat EPP-puolueita edustavat pääministerit, joiden tuen saksalainen on jo varmistanut. Stubb tällä rintamalla heikoilla. Hän panee toivonsa siihen, että valinta tehdään suljetulla lippuäänestyksellä. Loikkaaminen on helppoa.

Sovittua toimintapaa toteutetaan



Stubb on moittinut Weberiä siitä, ettei tämä ole suostunut ehdokkaiden julkisiin ”kaksintaisteluihin”. Eurooppalaisissa medioissa, myös saksalaisissa, on ihmetelty Weberin linjaa. On jopa epäilty, että hän pelkää kohdata kielitaitoisemman ja poliittisesti kokeneemman Stubbin.

– Ei kysymys ole ollenkaan siitä, että olisin pyrkinyt pidättäytymään väittelyistä. Me molemmat olemme esitelleet itseämme ja tavoitteitamme kokousedustajille, jotka tekevät valinnan. Puolueella on tätä varten selkeä toimintatapa ja sitä nyt toteutetaan.

Perimmäisenä tavoitteena komission puheenjohtajuus



– Minä arvostan Alexander Stubbia erittäin paljon. Hänellä on kokemusta sekä kansallisesta politiikasta pääministerinä että myös eurooppalaiselta tasolta. Meillä molemmilla on vahvuutemme, Weber sanoo.

EPP:n kärkiehdokkaalla on hyvä mahdollisuus nousta EU:n komission johtoon, koska ryhmän odotetaan edelleen pysyvän parlamentin suurimpana kevään EU-vaalien jälkeen. Komission puheenjohtajuus on Weberin perimmäinen tavoite.

Vuorovaikutus parempi kuin poissulkeminen



– Vladimir Putinin, Kiinan Xi Jinpingin ja Donald Trumpin intressissä on heikko Eurooppa. Sisäisesti meillä on nationalisteja, jotka vaativat, että Italia ensin, Ranska ensin, Itävalta ensin ja niin edelleen. Kansallismielinen egoismi on nousussa. Näillä voimilla on mahdollisuus tuhota eurooppalainen idea, Weber erittelee.