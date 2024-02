Stubb: "Tasavallan presidentin päätehtävä on rauhan ylläpitäminen Suomen maassa, ja sen tulen tekemään"

– Kyllähän tässä tietysti käsittää sen vastuun ja painolastin, joka harteille laskeutuu siitä, että on Suomen tasavallan 13. presidentti. Erityisesti tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa. Sen voin luvata, että teen kaikkeni joka päivä sen tehtävän eteen.

Stubb sanoi, että vaikka vaalikamppailussa on puhuttu paljon sodasta, konflikteista, Natosta ja puolustuksesta, on presidentin päätehtävä rauha.

– Tasavallan presidentin päätehtävä on rauhan ylläpitäminen Suomen maassa, ja sen tulen tekemään. Sen lupaan.

– Tietysti tulen jatkamaan hänen perinnettään. Haluaisin jatkaa Niinistön linjalla, mutta samalla on ymmärrettävä, että nyt alkaa uusi aikakausi siinäkin mielessä, että olemme Naton jäsen, olemme sotilaallisesti liittoutuneet ja kylmän sodan jälkeinen aikakausi on päättynyt. Se tuo myös muutoksen tasavallan presidentin tehtävään, myös ylipäällikkyyteen, koska tulemme integroimaan puolustuksemme Natoon, Stubb kertoi.

"Ei ollut elämänsuunnitelmissa"

– Eiköhän se ole vaimo, joka itse tämän asian niin sanotusti ratkaisee. Se on ilman muuta selvää, että me olemme asiasta keskustelleet jo silloin, kun lähdin tähän kisaan mukaan. Puhuimme paljon siitä, että hänellä on oma ammatillinen identiteettinsä, olen äärettömän ylpeä hänen urastaan ja siitä, että olemme myös pystyneet erottamaan nämä kaksi uraa toinen toisiamme tukien.