Stranger Things -hittisarjan näyttelijän hiuksista nousi huhumylly somessa – tähdeltä tyhjentävä vastaus

Sci-fi -sarja Stranger Thingsin neljäs kausi starttasi hiljattain Netflixissä, ja uudelle kaudelle on ilmestynyt joukko uusia näyttelijöitä. Yksi sarjan uusista kasvoista on Eduardo Franco , 27, joka näyttelee Argyilia .

Francon näyttelemä Argyil on kalifornialaistaustainen teini, joka työskentelee Surf Boy Pizza -nimisessä pizzeriassa ja ajelee työpaikkansa pakettiautolla. Katsojat ovat kuitenkin kiinnittäneet huomiota Francon ilmiömäisen pitkiin mustiin hiuksiin ja pohtineet niiden aitoutta.

©Netflix/Courtesy Everett Collection/All Over Press

Francon hiusten pituus selittyy käytännön syillä. Franco leikkautti hiuksensa viimeksi 16-vuotiaana, kun hän sai töitä elokuvateatterista. Franco ei myöskään antanut kenenkään muun leikata hiuksiaan kuin tätinsä, jolla on parturi-kampaamo Meksikossa. Franco kävi hänen luonaan Arizonasta asti aina siihen asti kunnes kyllästyi pitkiin välimatkoihin ja Meksikon rajalla kuluvaan monen tunnin jonotuksiin.

– Yhdysvaltojen tulli. En tiedä mikä heidän ongelmansa on. Odotat joskus jonossa tunnin tai kaksi, hän totesi samassa haastattelussa.

Eduardo Franco on meksikolaistaustainen näyttelijä, joka on syntynyt Arizonassa. Häntä kaavailtiin aluksi Eddie Munsonin rooliin, kunnes hänet kiinnitettiin näyttelemään Jonathan Byersin parasta ystävää Argyilia. Jonathan Byersin roolissa nähdään Charlie Heaton, 28. Hän on aiemmin tehnyt komediarooleja elokuvissa Booksmart ja American Vandal.