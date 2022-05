Gossip Girl -faneille iloisia uutisia – sarjan päätähdet tekivät paluun podcastissa

Ex- Gossip Girl -tähti Penn Badgley isännöi uutta teini-iän ja yläasteen kuohuja käsittelevää podcast-sarjaa Podcrushed. Podcastissa käsitellään sydänsuruja, ahdistusta ja nuoruuden minäkuvan muodostumista. Gossip Girl -fanien suureksi riemuksi Leighton Meester vierailee ohjelman 18. toukokuuta ilmestyneessä avausjaksossa .

– Mutta kun ajattelen, olen vain "Hello Burger!", vaikka se on oikeasti Drive thru.