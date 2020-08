Stellan suuri suru: Hobbe katosi ruotsinlaivalle – "Voi olla missä tahansa Suomessa, Ahvenanmaalla tai Ruotsissa"

– Kissa voi olla missä tahansa Suomessa, (välipysähdyspaikalla) Ahvenanmaalla tai Ruotsissa, jos hän ajoneuvon mukana on lähtenyt, Crowby arvioi julkisessa Facebook-päivityksessään.

Crowby kertoo Hobben karanneen tapaturman yhteydessä 23. heinäkuuta noin kello 20. Autokannen portit olivat tapahtuman jälkeen vielä noin vartin auki, joten Hobbe on saattanut päästä ulos laivasta jo Turussa.

– Myös kaikkien ajoneuvojen konepellit nostettiin ylös ennen laivasta ajoa, toki rekassa on paljon paikkoja minne pelästynyt kissa voi kiivetä, Crowby muistuttaa.

Hobbe on viisivuotias ja viisikiloinen kissa, joka on rekisteröity Ruotsissa sekä Suomessa. Kissalta puuttuu muutama hammas heinäkuun alussa tehdyn operaation jälkeen. Kissa on arka tuntemattomia kohtaan, Crowby jatkaa.