Star of The Seas -jättiristeilijän rakentajat evakuoitiin Turussa runsaan savun vuoksi

Turussa Meyerin telakalla valmisteilla olevan jättiristeilijän rakentajat jouduttiin evakuoimaan aluksesta tiistaina iltapäivällä, kun laivassa syttyneessä pienessä palossa syntyi kosolti savua. Pelastuslaitos sai tiedon Star of the Seas -aluksen työmaalla syttyneestä palosta kello 15:n jälkeen.



Palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja. STT ei ollut saanut Meyeriltä kello 19.45 mennessä tietoa siitä, paljonko työntekijöitä laivasta evakuoitiin.



Meyerin henkilökunta sammutti palonalun. Pelastuslaitos avusti savutuuletuksessa.



365 metriä pitkän Star of the Seasin on määrä lähteä liikenteeseen Yhdysvaltain Floridasta ensi vuonna loppukesästä. Alus on Turusta valmistuneen Icon of The Seas -laivan sisaralus.