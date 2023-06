Maailman suurin risteilyalus lähti ensimmäiselle merimatkalleen Turussa – katso video koeajosta!

Risteilyalus on rakenteilla Royal Caribbean International -varustamolle, ja sen kotisatama on Yhdysvaltojen Miamissa. Alus on 365 metriä pitkä ja siihen mahtuu 5 610 matkustajaa.

Icon of the Seas on ensimmäinen alus maailmassa, joka käyttää polttoaineenaan nesteytettyä maakaasua. Risteilijän on määrä lähteä neitsytmatkalleen Miamista vuoden 2024 tammikuussa.